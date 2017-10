“Vinci con noi”, al via il concorso al centro commerciale "Gli Orsi"

BIELLA - Al centro commerciale Gli Orsi arriva «Vinci con noi», concorso che darà a tutti i visitatori della galleria la possibilità di vincere premi e che sarà attivo da lunedì 2 fino a domenica 22 ottobre. Per partecipare basta ritirare il codice di gioco all’interno della galleria commerciale, che si otterrà presentando presso l’apposito desk uno o più scontrini riferiti ad una o più spese effettuate nell’arco della stessa giornata all’interno del centro commerciale (galleria, Ipercoop e punti ristorazione), del valore minimo di 20 euro. Il desk sarà attivo nel periodo indicato, dalle ore 10 alle ore 15 e dalle ore 16 alle ore 21.

MODALITA' - Per scoprire se il proprio codice è quello vincente, il cliente dovrà inserirlo nel totem multimediale situato nella postazione di fronte alle casse dell’Ipercoop, premere il pulsante di gioco e attendere l’esito. In caso di vincita, sul monitor apparirà la scritta «Complimenti! Hai vinto!» con la descrizione del premio che potrà essere ritirato successivamente presso il desk. I premi in palio sono tanti, dal nuovissimo Iphone 7 al Nintendo Switch e inoltre, tantissimi buoni spesa, utilizzabili fino a domenica 12 novembre.

INFORMAZIONI - Per saperne di più, su come partecipare al concorso clicca e legg: https://goo.gl/JFQuHB