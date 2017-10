In ricordo di Pio La Torre e Carlo Alberto dalla Chiesa

BIELLA - Nuovo appuntamento organizzato dalla Fondazione Biella Domani che, venerdì sera, a Città Studi, ricorderà figura di Pio La Torre, sindacalista, dirigente e deputato del Partito Comunista Italiano di cui ricorre quest'anno il novantesimo anniversario della sua nascita. Intervengono: Franco La Torre, figlio di Pio, e Nando dalla Chiesa, presidente onorario di Libera.

LA STORIA - Pio La Torre venne assassinato a Palermo da cosa nostra, insieme a Rosario Di Salvo suo collaboratore, il 30 aprile 1982 mentre stava raggiungendo la sede del partito. L'anno precedente aveva chiesto ad Enrico Berlinguer di poter tornare in prima linea in Sicilia, dove aveva già ricoperto ruoli di primo piano nel sindacato, lottando per la riforma agraria contro il latifondo, e nel partito, per continuare la sua battaglia contro la mafia in difesa della democrazia. In Sicilia, all'indomani dell'assassinio di Pio La Torre, tornò anche il generale Carlo Alberto dalla Chiesa in qualità di Prefetto di Palermo. Indimenticabile fu la sua denuncia: "mi mandano in una realtà come Palermo con gli stessi poteri del Prefetto di Forlì». Il 3 settembre 1982 infatti anche il Generale venne ucciso dalla mafia insieme alla moglie, Emanuela Setti Carraro e all'agente Domenico Russo. In pochi mesi con la sua presenza aveva impresso una svolta e stimolato il risveglio delle coscienze dei siciliani. La Torre aveva contribuito ad un forte rilancio della lotta alla mafia proponendo, insieme all'allora Ministro degli Interni Virginio Rognoni, un disegno di legge che introduceva il reato di "associazione mafiosa" prevedendo la confisca dei patrimoni ai boss di cosa nostra. Solo dopo gli assassinii di Pio La Torre e di Carlo Alberto dalla Chiesa, il 13 settembre 1982, il Parlamento approvò la sua proposta che diventò la legge "Rognoni-La Torre".

PROMOTORI - In una nota Wilmer Ronzani e Domenico Cipolat, rispettivamente presidente della Fondazione Biella Domani e referente del Coordinamento provinciale di Libera, sottolineano il «valore dell'iniziativa che può e deve rappresentare non soltanto l'occasione per ricordare la figura di Pio La Torre e il suo impegno nella lotta per la democrazia e i diritti, ma per riaffermare l'importanza che assume il contrasto al radicamento delle mafie nel nostro Paese. Siamo grati a Franco La Torre ed a Nando dalla Chiesa, le cui famiglie hanno pagato un prezzo altissimo, di aver accolto il nostro invito in quanto la loro presenza a Biella ha prima di tutto un forte valore morale e umano».