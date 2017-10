VALLE MOSSO - Con una breve e sobria cerimonia, nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo laboratorio informatico del Liceo Scientifico di Valle Mosso. La realizzazione di questo importante strumento didattico è stata resa possibile grazie al service del Rotary Valle Mosso, con il sostegno della Rotary Foundation del Distretto 2031. L’aula del nuovo laboratorio comprende una dotazione di 29 personal computer di ultima generazione e di elevata potenzialità, che sono stati installati insieme a delle speciali scrivanie, ciascuna con quattro postazioni separate da pannelli che consentono agli alunni di operare senza disturbarsi tra loro.

CERIMONIA - Alla cerimonia di inaugurazioni erano presenti, per il Liceo Scientifico di Valle Mosso, la preside Tiziana Tamburelli, con il vicepreside Paolo Coda Zop, l’insegnante di informatica Elda Brera Molinaro e il tecnico di laboratorio Michele Bellinazzo. La delegazione del Rotary Valle Mosso era invece guidata dal presidente Mario Castelli, con i soci Roberto Botta, Fulvio Morezzi, Roberto Gherscfeld e Renato Boggio. «Insieme ai ragazzi e alle loro famiglie e ai docenti» si legge in una lettera che la preside professoressa Tamburelli ha inviato al club di servizio «voglio ringraziare il Rotary Valle Mosso per la generosità dimostrata nei confronti della scuola, attraverso la donazione delle attrezzature e strumentazioni informatiche che hanno consentito di rinnovare completamente il nostro laboratorio. Grazie a questo prezioso contributo potremo incrementarne l’efficienza e le performances, rendendolo più fruibile e adatto alle esigenze didattiche formative dei nostri allievi, garantendo così ad ognuno di loro l’opportunità di migliorare e maturare competenze spendibili nella prosecuzione degli studi in ambito universitario e nel mondo del lavoro».

LE PAROLE - Il presidente Castelli ha invece ricordato l’impegno complessivo del Rotary Valle Mosso per le scuole della vallata: «Con questa donazione abbiamo completato la nostra iniziativa avviata nel gennaio del 2016, a cavallo delle presidenze di Roberto Botta e Pier Giacomo Borsetti, grazie ai quali avevamo allestito un laboratorio informatico con 12 personal computer e un server nell’istituto comprensivo di Valle Mosso, in centro paese, donati unitamente alla lavagna multimediale e a una fotocopiatrice che invece erano state offerte dall’Inner Wheel Valle Mosso, con le presidenti Lella Botta Barioglio e Susanna Cerruti Miola. Un progetto che ci ha consentito di rinnovare le dotazioni delle scuole della nostra zona, che rappresentano un baluardo importante contro lo spopolamento delle nostre vallate».