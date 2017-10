«Sconfitta meritata. Ma la squadra può riscattarsi e fare bene»

BIELLA - La Biellese torna da Alice Castello con zero punti e qualche rimpianto. Il vice allenatore Alessio Oppezzo, capitan Vanoli e Marco Pierobon, commentano la gara che ha fatto registrare la seconda sconfitta stagionale. L'entusiasmo e l'attenzione della città resta alto intorno ai bianconeri, che devono però riscattarsi in fretta.

VICE - Alessio Oppezzo: «Una sconfitta che ci siamo meritati, perchè nel primo tempo dovevamo essere più lucidi nel concretizzare le palle gol che abbiamo avuto. Un copione molto simile alla partita di Pavarolo dove nei primi 45 minuti la squadra ha creato almeno 5 occasioni nitide, loro un calcio piazzato e un gol. Davanti avevamo una squadra ben organizzata, alla quale vanno fatti i complimenti ma, a livello difensivo dobbiamo stare più concetrati. Oggi la nota più positiva arriva dalla tribuna, tantissimi tifosi da Biella che hanno incitato i ragazzi per tutta la gara. Questa squadra ha tutte le potenzialità per fare bene ma, deve continuare a lavorare soprattutto mentalmente. Dobbiamo crescere».

BOMBER - Marco Pierobon invece dice: «Il mio primo gol su azione in campionato è coinciso purtroopo con la seconda sconfitta stagionale. Le partite vanno giocate fino all'ultimo secondo, bisogna rimanere concentrati fino a quando l'arbitro non fischia la fine della gara. Bisogna cercare di chiudere le partite prima per non trovarsi poi in queste situazioni. Non possiamo permetterci di perdere altri punti, bisognare stare attenti ai particolari perchè sono gli episodi nel calcio a decretare una vittoria».

CAPITANO - E ancora, Stefano Vanoli: «Siamo entrati in campo concentrati per fare bene e nei primi 20 minuti abbiamo creato molto e siamo stati un po' sfortunati nelle conclusioni. Sapevamo che su questo campo e contro questo avversario è sempre difficile, e oggi siamo usciti sconfitti. Nel secondo tempo con Pierobon abbiamo trovato il gol del pareggio ma, non siamo stati capaci di rimanere lucidi per tutta la gara. Il campionato è lungo ma, non bisogna più perdere punti in questo modo. In settimana continueremo ad allenarci come abbiamo fatto in questo inizio di stagione e sono sicuro che i risultati arriveranno».