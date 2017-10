Sei panchine contro il femminicidio

BIELLA - La prima panchina, che verrà inaugurata il prossimo 25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne -, si trova presso i Giardini Zumaglini e sarà realizzata da Gigi Piana su coinvolgimento dell’Associazione Voci di Donne. La seconda panchina verrà collocata di fronte all’ingresso della Casa Circondariale di Biella e sarà realizzata dai detenuti stessi, allievi della classe del Liceo Artistico presente all’interno dell’istituto. Le altre quattro panchine saranno realizzate, entro la primavera 2018, dagli studenti del Liceo Artistico di Biella e saranno ubicate rispettivamente presso i Giardini Arequipa, il Giardino Panoramico del Piazzo adiacente a Palazzo Ferrero, i Giardini Alpini d’Italia e Piazza Martiri della Libertà.

PROGETTO - Sei panchine che diventano simbolo delle donne vittime di femminicidio, per indurre i cittadini a fermarsi, a non dimenticare e a mantenere alta l’allerta, contro l’indifferenza. Sei panchine che però diventano anche veicolo di importanti informazioni per chi si trova in una situazione di difficoltà o di pericolo e deve chiedere aiuto, le panchine infatti conterranno una targhetta con tutti i riferimenti utili in questo caso, con traduzione in varie lingue.

GLI ASSESSORI - «Qualche mese fa - spiega l’assessore Francesca Salivotti - l’associazione Women@Work Italia ha proposto al Comune di Biella la realizzazione del progetto Panchine Rosse: Stop alla violenza, mi è parsa un’ottima proposta per contrastare un fenomeno che non tende a migliorare, ricordiamo che nei primi mesi del 2017 la media è di una vittima ogni tre giorni e negli ultimi dieci anni le donne uccise in Italia sono state 1.740, di cui 1.251 (il 71,9%) in famiglia. Fenomeno che non ha risparmiato il nostro territorio anche con un recente dramma. Ho voluto così subito coinvolgere le amiche di Voci di Donne che da sempre si occupano con grande professionalità di questi disagi e l’Istituto Liceo Artistico di Biella con il quale abbiamo già lavorato su questa tematica in passato con altre iniziative. È qui l’occasione quindi per ringraziare l’associazione Women@Work Italia e tutti partner di questa iniziativa, nell’auspicio che veramente questa iniziativa possa essere un tassello concreto per dire stop alla violenza». L’assessore all’arredo urbano Valeria Varnero aggiunge che: «E' nato un progetto che avrà anche il compito di abbellire la città intervenendo sull’arredo urbano già esistente, oltre che chiaramente quello primario di sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Una sinergia fra enti pubblici, scuole e associazioni che si concretizza con l’accordo che oggi sigleremo».

ACCORDO - Al termine della conferenza stampa è stato siglato l'accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto, i firmatari: Comune di Biella, Associazione W@W Italia, Associazine Voci di Donne, Liceo Artistico Sella e la Casa Circondariale di Biella.