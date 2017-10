Riva, fine settimana con tantissimi appuntamenti

BIELLA - Il prossimo fine settimana il rione Riva è in festa con una serie di appuntamenti per festeggiare lo storico rione e il patrono San Cassiano. Organizza l’Ente Manifestazioni Biella Riva in collaborazione con la Parrocchia San Cassiano e l’assessorato alla Manifestazioni del Comune di Biella. Gli appuntamenti sono inseriti nei festeggiamenti legati al centenario di costituzione della parrocchia San Cassiano nata nel 1917 proprio nel pieno dello svolgimento della Grande Guerra. Di seguito il ricchissimo programma.

GIOVEDI' (ore 20.30 Chiesa di San Cassiano) - Per dare spazio al ricordo all’interno della Chiesa di San Cassiano verrà allestita una mostra itinerante sulla Grande Guerra curata dagli Alpini della Sezione di Biella in particolare da Filippo De Luca coordinatore del centro studi della sezione. A seguire si svolgerà una serata dibattito dal titolo «I Preti-soldato Biellesi nella Grande Guerra» tenuta

dall’architetto Federico Zorio e da monsignor Salvatore Pompedda –Cappellano militare in congedo. Sempre all’interno della chiesa si potranno visionare alcune schede matricolari dei Cappellani militari Biellesi a seguito delle ricerche storiche effettuate da Federico Zorio.

SABATO (ore 21 Palestra Don Bosco (via G.Galilei ) ingresso libero - Un ritorno molto gradito a Biella quello del clown mimico Sergio Procopio che porterà in scena uno spettacolo di mimo dal titolo «La Grande Guerra e il Piccolo Alpino». Regia Carlo Rossi. Uno spettacolo che racconta l'umanità dell'alpino: dalle prime goffe esperienze con lo zaino, la divisa e il fucile, al sacrificio della vita tra l'immacolata neve della vetta, su cui sventola la bandiera italiana da lui piantata. Risate, coinvolgimento, emozione e commozione sono rafforzati a un mimo eccezionale, musiche, canti e una coreografia semplice ma di grande effetto. La guerra rimane sullo sfondo: a trionfare in primo piano è l'umanità dell'alpino; perciò lo spettacolo è indicato per ogni età, dai grandi ai piccini, per tutti quelli che vogliono sorridere e liberare le emozioni più vere che dimorano nascoste in fondo al cuore.

DOMENICA - Dalle ore 10 in piazza S.G. Bosco esposizione con mezzi e volontari a cura di Croce Rossa Italiana,Gruppo Comunale di Biella di Protezione Civile , Gruppo AIB di Biella e Vigili del Fuoco di Biella. Durante la giornata verranno effettuate dimostrazioni di soccorso grazie anche alle unità cinofile presenti. Per le vie di Riva saranno presenti molte Associazioni Onlus che presenteranno negli stand le loro attività . Alle ore 10.45 la Celebrazione della Santa Messa animata dal coro parrocchiale di San Cassiano. Dalle 12,30: distribuzione di «Panissa e Bramaterra DOC» fino ad esaurimento scorte in collaborazione con «Gli Amici della panissa» di Albano e l’azienda agricola «La Ronda» . Sarà possibile anche portarla a casa in comodi contenitori. Dalle 14.30 tutto il rione in festa con tantissime attrazioni. Famiglie in Festa : con la collaborazione di Egidio Carlomagno , gli animotori dell’Oratorio e dela PGS i bambini potranno giocare e divertirsi in una serie di giochi e attività per tutto il rione. Live Music con CENTO’S band , Street band EVA C’ERA, Gruppo musicale BOH. Alle ore 16 il taglio della ormai tradizionale «Nutellata » che nel giro di pochi anni si è trasformata nella merenda più numerosa della città e del biellese : un mega panino sfornato fresco per l'occasione dal Panificio Carlino & Fidanza di Cossato spalmato con decine di kg di Nutella offerti dalla Ferrero.

PANE QUOTIDIANO - Il ricavato di quest'anno sarà devoluto alla Mensa il Pane Quotidiano di via Novara nel rione Riva. ore 17.15: Pillole di Street Art Riva Festival con il grande spettacolo di chiusura a cura del "Mago Budinì".