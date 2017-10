Appassionato d'auto d'epoca raggirato da due truffatori

BIELLA - Appassionato di auto d'epoca, si fa raggirare in rete. Vittima un 66enne residente nel Biellese che, lo scorso mese, aveva notato online un'Alfa Romeo Spider in vendita a un prezzo conveniente. Messosi in contatto con il proprietario, gli aveva subito inviato un bonifico di 1600 euro per non perdere l'occasione. Passati pochi giorni la controparte si era fatta viva, spiegando che la banca aveva stornato la cifra e che avrebbe dovuto effettuare un ulteriore versamento, per formalizzare la vendita, di 900 euro, in Posta. L'appassionato di motori, pur di non farsi sfuggire l'affare, aveva subito provveduto. Sembrava finita lì, invece no. Altra richiesta di soldi, questa volta di 700 euro, per definire la pratica. È stato allora che il 66enne ha capito che si trattava di un raggiro e si è rivolto ai carabinieri. È così emerso che ad agire erano in due: un uomo di 37 anni, intestatario dell'utenza telefonica, e un 52enne, a cui era intestato il conto corrente, entrambi residenti a Genova. Ora sono stati denunciati per la seconda volta per truffa, dopo averne messa a segno una analoga in Lombardia.