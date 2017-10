Si parla di vaccini e la politica si divide

BIELLA - Si discuterà, anche, di vaccini, oggi, in seno all'Assemblea dei sindaci. La questione è stata portata all'ordine del giorno dal sindaco di Quaregna, Katia Giordani. Ma sui fatti c'è un ulteriore polemica, rispetto al vaccini sì o vaccini no, innescata dal consigliere comunale di Biella Andrea Delmastro, presidente di Fratelli d'Italia.

LA POLEMICA - «Incredibilmente, grazie a Cavicchioli, è necessario complimentarsi con il presidente della provincia Ramella anche quando sbaglia - scrive Delmastro -. Il presidente Ramella ha, infatti, convocato l’assemblea dei sindaci per discutere, fra l’altro, del tema dei vaccini. In verità l'Assemblea dei sindaci non ha alcuna legittimazione e competenza, ma la delicatezza del tema impone comunque una riflessione. La competenza, infatti, sarebbe della Conferenza dei Sindaci, ma Cavicchioli, non si è sognato di convocarla. In data 1 settembre il sindaco del biellese e segnatamente il sindaco di Ponderano chiedeva a Cavicchioli di convocare la Conferenza dei Sindaci sul tema dei vaccini. In data 7 settembre il sindaco Cavicchioli precisava che non avrebbe convocato la Conferenza dei Sindaci, dimostrando scarso interesse al tema delle vaccinazioni e rinunciando, per l’ennesima volta, ad esercitare il ruolo di capofila dei comuni e il protagonismo in tema di sanità locale che gli conferisce la legge. Fortunatamente, pur forzando le proprie competenze, il presidente Ramella – il cui protagonismo viceversa è fuor di discussione – ci ha «messo una toppa», precettando anche il sindaco di Biella in Assemblea dei Sindaci. Trattasi di toppa perché l’Assemblea dei Sindaci non ha competenze e non è previsto l’intervento dei medici come era stato chiesto per la Conferenza dei Sindaci. Ancora una volta, dunque, il nostro sindaco è clamorosamente al rimorchio di terzi in partite ove la legge gli riconoscerebbe un indiscusso protagonismo, ancora una volta si farà precettare da Ramella perché «renitente alla leva».

IN AULA - La riunione avverrà a partire dall ore 15, in provincia. Gli amministratori discuteranno anche del tema degli ungulati.

La richiesta del sindaco Chiorino (© Diario di Biella)