Picchia un ladro per farsi restituire la refurtiva

VALLE SAN NICOLAO - Sorprende un ladro nella sua abitazione e lo mette in fuga. A trovare il coraggio per affrontare il malvivente è stata una 54enne, di Valle San Nicolao. Ieri, lunedì 2 ottobre, mentre si trovava in casa, sul terrazzo, ha notato uno sconosciuto, sui 40 anni, vestito decorosamente e dalla carnagione scura, entrare in cucina, al piano terreno. Immediatamente è scesa di sotto e lo ha affrontato, arrivando al punto di alzare le mani, per farsi restituire i 10 euro di cui si era impadronito. L'altro, gettata la banconota, si è velocemente dileguato, prima che sul posto giungesse una pattuglia dell'Arma. Ora i carabinieri stanno effettuando accertamenti in zona per scoprire l'identità del ladro.