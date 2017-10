BIELLA - Dopo tante buone prestazione, arriva la prima gara no per la Prochimica Novarese Virtus Biella, che davanti al pubblico amico del PalaSarselli inciampa sul Caselle, che supera le biellesi con un netto 0-3 che lo proietta in cima alla classifica del girone 2 del trofeo Valter Turco, la Coppa Piemonte di serie B. Sin dalle prime battute si vede che per le biellesi non sarà una partita semplice.

LA GARA - Le nerofucsia, partite con il solito sestetto (Mariottini in regia con Morandi opposto, Fonsati ed El Hajjam bande, Zecchini e Bogliani centrali con Baratella libero) faticano a trovare il ritmo giusto all'inizio, ma restano comunque a contatto (7-8, poi 14-16), e cedono il passo alle torinesi solo nelle battute finali a causa di qualche errore di troppo. La partita si mantiene in equilibrio anche nel secondo set; la verve difensiva delle torinesi rende sempre più difficile per le nerofucsia mettere giù il pallone; coach Mucciolo prova a mischiare le carte inserendo in campo Michela Bevilacqua per Fonsati, ma il trend del set non varia. Alla fine è ancora Caselle a spuntarla grazie ad un parziale di 0-4 che porta le torinesi dal 20-21 al 20-25 finale. Francesca Fonsati torna in campo per La terza frazione, invertendo la posizione di partenza con Miriam El Hajjam, ma nel terzo set la gara finisce saldamente nelle mani del Caselle. La frazione rimane in equilibrio solamente nella prima parte (7-8), poi le torinesi scappano in avanti, sfruttando la difesa e gli errori in attacco delle biellesi (13-16, poi 15-21). Il set e la partita si concludono senza grandi sorprese sul 19-25 per Caselle.

IL CAPITANO - «Non saprei spiegare bene l’accaduto - è il commento a caldo a fine gara di capitan Silvia Morandi -. Non credo abbia qualcosa a che fare con la vittoria dell'andata o con la buona prova di lunedì, perché ormai l'avevamo lasciate alle spalle; di certo non siamo entrate in campo già convinte di aver vinto, questo no di sicuro. Siamo entrate in campo scariche mentalmente. Adesso avremo una settimana più normale e inizieremo già lunedì a lavorare per fare una prestazione migliore nelle prossime due gare».

IN CAMPO - Il prossimo impegno di coppa sarà per le biellesi in trasferta, contro la Lilliput Settimo mercoledì sera, mentre l'ultima gara di Coppa sarà al PalaSarselli sabato prossimo contro l'Igor Volley Trecate alle ore 17. Al termine della partita si terrà la presentazione della stagione sportiva 2017/2018, aperta a tutti, con la presentazione delle squadre della Virtus partecipanti alla B2, alla 1a Divisione e a tutti i campionati giovanili. .

Il tabellino

Prochimica Novarese-Caselle Volley 0-3

(23-25, 20-25, 19-25)

Prochimica Novarese Virtus Biella: Mariottini 1, Morandi 11, Zecchini 7, Bogliani 8, Fonsati 8, El Hajjam 10, Bevilacqua, Cavalieri, libero Baratella. N.e. Peruzzo, Piccioni. Allenatore Mucciolo e D’Ettorre.

Caselle: Garrafa Botta 2, Aprile 12, Moruzzi 7, Maiorano 3, Mautino 11, Fisanotti 9, Cicchiello, Milani, Nogarotto 4, libero Bosi. N.e. Bevilacqua. Allenatore Appi..

Classifica e prossimi turni

Classifica girone 2: Lilliput Settimo 8, Caselle 8, Prochimica Novarese Virtus Biella 6 Igor Volley 2.

Prossimi incontri

5a giornata (mer 4/10, ore 21): Lilliput-Prochimica Novarese Virtus Biella.

6a Giornata (sab 7/10, ore 17): Prochimica Novarese Virtus Biella-Igor Volley.