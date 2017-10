Rhythmic School, bella prova ad Albenga

BIELLA - La prima prova del campionato di ginnastica ritmica di serie B, disputata sabato scorso ad Albenga, ha visto la giovane squadra della Rhythmic School classificarsi all’undicesimo posto, risultato soddisfacente e certamente non preventivato alla vigilia. Il campionato di serie B, da quest’anno suddiviso per zone tecniche, la nostra comprende Piemonte, Valle d’ Aosta e Liguria, ha visto in gara venticinque squadre in rappresentanza di altrettante associazioni.

COLORI SOCIALI - A difendere i colori della squadra biellese sono scese in pedana Rebecca Bossotto al corpo libero, Arianna Larice a fune e nastro, Isabella Palazzolo a cerchio e clavette e Giorgia Testa alla palla; al seguito della squadra Giulia Peritore pronta a scendere in campo in caso di necessità.

LE PAROLE - Le atlete sono state accompagnate e dirette in gara da Arianna Prete ed Arianna Ietri, che così commentano la prova delle RSgirls: «Hanno effettuato delle buone prove, qualche volta macchiate da qualche errore, dovuti alla loro giovane età ed alla preparazione non ancora ottimale. Abbiamo però avuto conferma che il lavoro impostato sta dando buoni frutti, per cui continueremo nella preparazione per essere pronti a disputare la prossima prova cercando di essere più performanti e competitive scalando, se riusciremo nel nostro intento, ulteriori posizioni in classifica».

ALTRE GARE - Nel fine settimana in gara le giovanissime della serie C, in gara per la Rhythmic School Nadia Di Palma, Aline Pretti e Sophie Rizzo con l’obiettivo di acquisire ulteriore esperienza per il futuro.