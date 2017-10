Liceo Scientifico, scambio culturale con studenti colombiani

BIELLA - Dal 2 al 4 ottobre, in occasione dello scambio culturale con la scuola italiana «Leonardo da Vinci» di Bogotà, saranno ospiti presso il liceo «G.e Q.Sella» di Biella 15 studenti del Liceo Artistico colombiano. Durante la prima giornata in aula magna si terrà la lezione a più voci » Elementi e Arte della Metamorfosi» dei professori Baggio, Crepaldi, Davanzo, De Vierno, Landrino, Veglia. Gli studenti colombiani con i ragazzi delle classi terze e quarte sez. F ed H del Liceo Artistico biellese saranno così coinvolti in un percorso culturale che diventerà un filosofico trait d'union, attraverso gli interventi dei docenti, da Dante a Bernini. Successivamente nelle giornate di martedì e mercoledì i ragazzi tradurranno le loro riflessioni nelle diverse discipline in classe e con linguaggio grafico nelle materie artistiche. La scelta dell'argomento, in sintonia con le attività delle principali sedi artistiche regionali organizzate in vista dell'inaugurazione del grande spazio espositivo Officine Grandi Riparazioni a Torino, vuole essere stimolo per tutti gli studenti coinvolti ad una maggiore apertura alla conoscenza del nuovo in un mondo in continua mutazione.