Ultima settimana per abbonarsi all'Eurotrend

BIELLA - C'è molta attesa, in città, per la prima gara casalinga della Pallacanestro Biella. L'Eurotrend, domenica, sfiderà infatti al Forum i siciliani di Trapani (ore 18). Intanto, questa settimana è l'ultima per la campagna abbonamenti. Ottobre regala già forti emozioni. Insieme a Trapani anche l'Eurobasket Roma sul cammino di Ferguson e compagni, due sfide la scorsa stagione combattute tra andata e ritorno, che hanno offerto a supporter e appassionati colpi di scena e che anche quest'anno si presentano con altrettante premesse. Per viverle intensamente, insieme alle successive tredici partite del girone Ovest che verranno disputate al Biella Forum, e risparmiando rispetto all'acquisto del singolo biglietto l'abbonamento è la soluzione migliore, anche per i nuclei famigliari ai quali è riservata una speciale scontistica. In questa ultima settimana di campagna abbonamenti restano disponibili due modalità di vendita: il negozio Robe di Kappa di via Italia 50 (10-12.30 e 16.-19.30, esclusi domenica e lunedì) e il canale di acquisto on-line sul sito vivaticket.it. La biglietteria del Biella Forum invece rimarrà aperta nei seguenti giorni: martedì 3 ottobre dalle ore 16.00 alle 18.30, mercoledì 4 ottobre dalle ore 16 alle 18.30, giovedì 5 ottobre dalle ore 16 alle 18.30, venerdì 6 ottobre dalle ore 16 alle 18.30, domenica 8 ottobre (giorno di Biella-Trapani) dalle ore 16. La consegna delle tessere di abbonamento avverrà esclusivamente presso il botteghino del palazzetto. Il servizio sarà attivo anche domenica 8 ottobre negli orari di apertura prima della palla a due.