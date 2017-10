Museo del territorio, una domenica tutta a misura di bambino

BIELLA - Torna anche quest’anno al Museo del Territorio Biellese la FAMU-Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Il tema nazionale dell’edizione 2017 sarà LA CULTURA ABBATTE I MURI. Domenica 8 ottobre dalle 15.30 alle 18.30 il Museo promuove un pomeriggio in cui tutta la famiglia potrà conoscere le collezioni del Museo attraverso letture, laboratori e musica con il fine di scoprire origini e tradizioni interculturali. Sarà possibile partecipare alle seguenti attività: ore 15:30: - «ABBRACCI DI COLORE», laboratorio didattico per bambini a cura di Francesca Nicoli. Il verde è il risultato della mescolanza del blu e del giallo, ma anche il simbolo di una grande amicizia, i bambini lo scopriranno con la storia di piccolo blu e piccolo giallo e lo sperimenteranno con colorate palline di plastilina. Alla lettura del testo Piccolo blu e piccolo giallo di Leo Lionni, a cura di Associazione Gufo Vagamondo, verrà associata un’ attività laboratoriale. - «NE RACCONTIAMO DI TUTTI I COLORI», letture per grandi e piccini a cura dell'Associazione Gufo Vagamondo. - «LA STORIA IN LETTERE», laboratorio didattico per bambini a cura di Chiara Rossi e Giuliana Morena. L’alfabeto, uno dei tanti simboli dell’integrazione tra i popoli. Per abbattere i muri del tempo e dello spazio, tra le antiche scritte scoperte nel nostro territorio, i bambini potranno creare un loro personalissimo alfabeto con forme e colori diversi. ore 16.30: MERENDA GRATUITA per tutti i bambini; ore 17.00: «UN CERCHIO TRA MUSICA E DANZA». Performance a cura di MAMIMA SWAN. Incontro con parti di spettacolo e animazione durante i quali, chiunque, potrà sperimentare i passi di danza e provare gli strumenti messi a disposizione dalla scuola SGMD - SUONO GESTO MUSICA DANZA di Aosta. L’ingresso è libero e gratuito per tutte le attività. Per l’occasione anche l’ingresso al Museo sarà gratuito.