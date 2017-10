Dramma della solitudine: anziano muore in via Scaglia

BIELLA - Dramma della solitudine, stamane in città. E' stato infatti trovato senza vita un pensionato di 86 anni, residente in via Scaglia, in Riva. A dare l'allarme l'operatore sociale che, ogni giorno, si occupava di consegnargli il pranzo. Non ricevendo risposta al citofono dell'alloggio, il responsabile ha chiesto aiuto al servizio del 118. Subito quindi si sono presentati sia un'unità medica sia i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta di casa insieme agli uomini della Polizia di Stato. Quando i soccorritori sono entrati nell'appartamento, hanno trovato il corpo senza vita del quasi novantenne (P.R. le iniziali di nome e cognome). Anche i vicini di casa, spesso, si sinceravano delle condizioni di salute dell'uomo, conosciuto in zona. Forze dell'ordine e soccorritori hanno trovato il corpo senza vita dell'uomo disteso a terra, vicino ad una delle finestra dell'alloggio.