Droga, spacciatore arrestato dalla Polizia di Stato

BIELLA - Un cittadino biellese di 36 anni, è stato tratto in arrestato dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Biella, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Torino. L'uomo (B.S. le iniziali di nome e cognome fornite dalle autorità) deve scontare due anni di reclusione per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo, individuato lo scorso 2 ottobre dagli investigatori, dopo la notifica degli atti di rito, è stato accompagnato al carcere di via dei Tigli.