«A Barcellona tra gli indipendentisti a sfidare polizia e Stato centralista»

BIELLA - Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Alessio Ercoli, già alla testa dei Giovani Padani e comunque militante della Lega Nord Biella. Il giovane attività politico, nei giorni scorsi, era a Barcellona, in occasione dello storico referendum indipendentista. Ecco cosa ha visto.

LA LETTERA - "Questo weekend sono stato a Barcellona perché, da attivista politico indipendentista, non potevo stare a casa e seguire lo storico giorno del referendum catalano da dietro uno schermo. Ma quello che speravo era di vedere un voto democratico rispettato dal governo centrale di Madrid, che invece ha risposto nella maniera più antidemocratica possibile minacciando i volontari e gli artefici del referendum di multe salatissime, chiudendo applicazioni e siti che servivano per conteggiare i voti e mandando migliaia di unità della Guardia Civil per impedire che la popolazione votasse. Mi sono trovato così, da spettatore che supportava la causa, ad aiutare attivamente tantissimi altri giovani a difendere i seggi e le persone più anziane, che venivano fatte votare per prime protette da cordoni umanitari. Sono stato così testimone di una vera e propria repressione ad un diritto e ad un sogno di un intero popolo: poter votare per il proprio futuro. Ho visto gente piangere alle 9 del mattino quando hanno aperto i seggi e stavano aspettando lì fuori dalle 5 o dal giorno prima e dopo qualche ora piangere perché la Guardia Civil aveva manganellato un loro parente. Ho visto ragazzi difendere impotenti il loro sogno, anziani sanguinanti e ragazze disperate perché la polizia spagnola aveva picchiato il loro padre. Gli elettori alzavano fiori mentre la Guardia Civil alzava i manganelli e sparava in aria proiettili di gomma, a 50 cm da noi. Sul mio profilo Facebook potete trovare foto e video della mia esperienza in Catalunya, raccontata senza filtri. Alla fine quella catalana è una vittoria doppia, perché hanno esercitato un loro diritto democratico nonostante la violenza spagnola e perché il referendum è stato vinto con oltre il 90% di sì e il quorum al netto dei voti sequestrati dalla Guardia Civil. Ci sono immagini che mi rimarranno impresse per sempre, e non sono stupito del comportamento di Madrid perché si addice perfettamente ad uno Stato centrale che vuole impedire l'autodeterminazione di un popolo, ma sono stupito del silenzio dell'Unione Europea e anzi delle prese di posizioni di esponenti di partiti ed istituzioni che dovrebbero stare dalla parte della democrazia e della libertà ed invece preferiscono schierarsi con chi esercita la violenza invece del dialogo e delle risposte politiche».