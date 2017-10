Vigliano saluta don Gianni Sacchi

BIELLA - «E’ con profonda commozione e gratitudine – esordisce il sindaco, Cristina Vazzoler - che ci accingiamo a salutare il parroco di Santa Maria Assunta, Monsignor Gianni Sacchi, eletto vescovo di Casale Monferrato. Don Gianni ci ha accompagnato per 18 anni. Anni intensi, in cui è stato vicino a quanti hanno sofferto le conseguenze della crisi economica che ha colpito duramente il Biellese, anni in cui, ciò malgrado, proprio mentre altre realtà si chiudevano in se stesse, egli si è fatto portatore di una capacità innovativa non comune, pensando a ristrutturare gli edifici parrocchiali, a restaurarne le bellezze artistiche, a rendere più accogliente l’oratorio per le centinaia di ragazzi che ha raccolto intorno a sé, con l’aiuto fondamentale dei viceparroci, dei diaconi e del gruppo parrocchiale, che egli ha saputo coordinare e rendere uniti. Una comunità che egli ha voluto fare crescere anche in cultura, proponendo concerti di grandissimo valore ad un pubblico che nel tempo è diventato sempre più vasto». "Ogni omelia di don Gianni – prosegue il sindaco - ha arricchito chi l’ha ascoltato, offrendo spunti di approfondimento che spaziavano dalla teologia alla psicologia, dalla letteratura alla storia antica e moderna".

CASALE - L’inizio del Ministero Episcopale nella Diocesi di Casale Monferrato avverrà domenica 29 ottobre, ma nei giorni precedenti la nostra comunità è chiamata ad alcuni appuntamenti di grande rilevanza. Sabato prossimo, 7 ottobre, amministrazione comunale, Pro Loco e Gruppo degli Amici dell’Assunta hanno organizzato una cena conviviale della Comunità viglianese, con finalità benefiche (prenotazioni entro il 4 ottobre al numero 335 6961871, fino ad esaurimento posti). Il sabato successivo, 21 ottobre, alle ore 10.00, nella Cattedrale di Santo Stefano di Biella si terrà la cerimonia di ordinazione episcopale da parte di Monsignor Gabriele Mana Vescovo di Biella, con Monsignor Marco Arnolfo Arcivescovo Metropolita di Vercelli e Monsignor Alceste Catella, Amministratore Apostolico di Casale Monferrato.