Gaglianico: tentano di truffare un'anziana

GAGLIANICO - Tentata truffa ieri, martedì 3 ottobre, a Gaglianico, dove tre persone, una delle quali travestito da agente della Polizia Locale, ha cercato di raggirare un'anziana. L'episodio si è registrato in via Matteotti, dove i soggetti, uno dei quali indossava una specie di divisa, ha suonato alla porta di una donna di 82 anni. La vittima li ha fatti entrare e ha mostrato, come richiesto, dove teneva alcuni monili in oro, che poi ha trattenuto alle sue mani. Vista la reazione, il terzetto ha poi preferito allontanarsi, mentre l'anziana telefonava a un familiare. Ora i carabinieri stanno cercando di dare un nome e un volto ai malfattori.