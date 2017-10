Ancora furti nel Biellese

BIELLA - Una 47enne di Milano è stata denunciata dai carabinieri per furto. La donna, nei giorni scorsi, è stata trovata in possesso di un telefono cellulare rubato a una pensionata di Sostegno. E sempre i militari dell'Arma stanno indagando su un colpo messo a segno, ultimamente, a Cossato. A sparire, da due cabine dell'Enel, sono stati dei cavi di rame per un valore di circa 300 euro. In ultimo, tentato furto, nella notte, in un capannone di Candelo. Ad accorgersene il proprietario, un uomo di 51 anni, che ha richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine. Qualcuno ha cercato di entrare, senza riuscire, nell'immobile, dopo aver spostato alcuni attrezzi che si trovavano fuori dalla porta.