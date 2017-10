Rapina a Dorzano. Albanese arrestato in Liguria

BIELLA - E' stato arrestato a Genova, per una rapina avvenuta a Dorzano lo scorso 16 settembre, poco dopo le 22. L'arrestato è un cittadino albanese, senza fissa dimora, domiciliato in Liguria, noto alle forze dell'ordine. I fatti sono dello scorso 30 settembre. L'uomo si trova in questo momento in carcere a Genova, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le manette sono scattate a seguito di un'attività investigativa che ha coinvolto carabinieri e polizia. L'uomo (D.B., 23 anni) era stato individuato dai carabinieri di Cavaglià quale responsabile di una rapina a Dorzano, durante la quale aveva sottratto 250 euro da un'abitazione e colpito al volto la proprietaria (45 anni) con un pugno per poi minacciarla con un coltello. I militari sono ora alla ricerca dei due complici del cittadino albanese.