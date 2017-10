Multe illegittime. Lega Nord in trionfo. Scontro tra Prefettura e Cavicchioli

BIELLA - Contravvenzioni per divieti di sosta, a seguito delle foto-segnalazione del sindaco, illegittime: la Prefettura smentisce Cavicchioli, la Lega Nord festeggia ed il primo cittadino non ci sta. E quindi? Dietro la vicenda che da mesi fa discutere la città ci sono diverse questioni, politiche e istituzionali, che meritano un approfondimento e di cui comunque si andrà ancora a discutere. Almeno fino alle prossime elezioni amministrative, nella primavera del 2019

LEGA NORD - Indubbiamente il finale della vicenda segna per il consigliere di opposizione a Palazzo Oropa Giacomo Moscarola una vittoria di portata enorme (se il centro-destra tornerà a governare, un assessorato non può toglierglielo nessuno). La Prefettura gli ha dato di fatto ragione su tutta la linea. «Appena si è presentata la questione, ho verificato su Internet e ho capito che Cavicchioli non poteva agire così» ha detto tra le altre cose, questa mattina, in una conferenza stampa dove c'era anche il segretario provinciale Michele Mosca. «Possibile che lui che fa l'avvocato non l'abbia capito? Anzi, dopo che abbiamo sollevato la questione è ancora andato a vantarsi in televisione» ha poi aggiunto. E quindi: «Inutile dire che chiediamo le sue dimissioni, per l'ennesima volta. E che la vicenda non finisce qui. Farò un esposto in Procura e scriverò alla Corte dei conti. Il danno di questo errore non lo deve pagare il Comune, ma Marco Cavicchioli in persona».

PREFETTURA - I tempi di risposta alla sollecitazione di Moscarola sono stati molto celeri, rispetto alla media della burocrazia italiana. E la risposta che testualmente smentisce l'operato del sindaco, lunga e articolata. Ben due pagina fitte di riferimenti di legge, su coinvolgimento del Ministero dell'Interno. Insomma una stroncatura sull'operato del sindaco che suona definitiva e incontrovertibile. Viene quindi da chiedersi se tra questa amministrazione comunale e la Prefettura i rapporti siano, istituzionalmente, sereni. Un po' come per la vicenda dell'ex macello comunale di via Ivrea, per il quale il questore non ha accettato l'invito di relazionare in seno al consiglio comunale come stavano le cose tra stranieri, degrado e sollecitazioni politiche. Un fatto di cui nessuno ha scritto, ma che non ha precedenti nel recente passato tra Comune di Biella e Questura. Marco Cavicchioli è dunque isolato rispetto ad una serie di poteri dello Stato? E se sì, perché?

LA VICENDA - Nel merito e in estrema sintesi, la Prefettura sostiene che le multe fatte dopo la segnalazione del sindaco Cavicchioli siano illegittime (sono 44) perché fatte in un Comune dove sono presenti forze di polizia. E poi, ancora, che l'uso di un telefono cellulare per scattare le foto non garantisce con certezza di data ed ora dell'eventuale divieto di sosta di auto, moto o altri mezzi. Il sindaco - spiegano le note della Prefettura, firmate dalla Gallo - ammettono che il sindaco sia un pubblico ufficiale ma che l'ordinamento statale/giuridico non gli conferisce competenza per espletare servizi di fatto prerogativa della polizia stradale. Infine, testuale: «Il sindaco è pregato di voler verificare le procedure sanzionatorie seguite e valutare la possibilità di adottare opportune iniziative in sede di autotutela, ai fine di prevenire eventuali contenziosi». Parole pesanti come macigni, che non possono essere casuali.

LA DIFESA - Queste le parole diffuse da Marco Cavicchioli dopo i primi lanci di notizie che la Prefettura aveva dichiarato illegittime contravvenzioni elevate dopo le sue foto/segnalazioni: «Prendo atto del parere del Prefetto che, pur nel massimo rispetto, non condivido. Peraltro, in accordo con la polizia municipale, era già stata sospesa questa procedura comunque straordinaria e legata a casi di violazioni del codice della strada sintomo di particolare incuria delle esigenze degli altri cittadini, soprattutto di quelli con difficoltà motorie. Restiamo convinti, dal punto di vista giuridico, che l'interpretazione delle norme ci consentisse di agire come abbiamo agito e del resto esistono pronunce della Corte di Cassazione che, su casi simili a questo, hanno considerato legittimo il comportamento dei Comuni. Ma quello che davvero conta è che cambi il grado di rispetto dell'altro da parte dei cittadini: se parlare di questa vicenda è servito a far parcheggiare meno auto sulle strisce pedonali, sui marciapiedi o nei posti gialli riservati ai disabili, allora il vero obiettivo è stato raggiunto».

IL PUNTO - Chi posteggia l'automobile sulle strisce pedonali, o negli spazi per disabili senza averne diritto, ha ovviamente torto. Pare però incredibile che l'amministrazione comunale, il Partito democratico (l'uscente segretario provinciale Furia difese apertamente l'iniziativa) ed i vertici della polizia municipale (la Lega Nord chiederà conto dell'operato del comandante Migliorini) si siano imbarcati in una vicenda del genere, che non ha precedenti in Italia, dove non mancano certo sindaci-sceriffi o con manie di protagonismo.