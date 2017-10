L'appello della senatrice Favero: «Il Pd biellese sia unito»

BIELLA - Saranno Gianni Boerio e Roberto Galtarossa a contendersi la segreteria provinciale del Partito democratico. Solo loro due infatti, ieri, hanno presentato la propria candidatura. In merito, la senatrice Nicoletta Favero ha diffuso la seguente nota: «In riferimento agli articoli pubblicati su alcuni organi di stampa, desidero precisare che non ho contribuito ad individuare le due candidature oggi in campo per la segretaria provinciale del Pd di Biella, che ritengo entrambe valide. Ho prima lavorato perché si giungesse ad una soluzione unitaria e ora sono orientata a favorire il più possibile una futura collaborazione tra i due candidati nella prossima segreteria provinciale. Il Pd biellese ha bisogno di unità e di farsi ancor più comunità. In quest'ottica, il confronto tra i due candidati può essere positivo purché si consegua il bene del territorio e del nostro Paese. Da senatrice del Pd eletta nel biellese intendo operare nella nostra vicenda congressuale con questo intendimento unitario». Boerio o Galtarossa andranno a sostituire Paolo Furia.