Lecco in via Salvo d'Acquisto. Biella Rugby chiamato a confermarsi

BIELLA - Domenica, sul campo di via Salvo D’Acquisto, primo impegno casalingo per Edilnol Biella Rugby che nell’occasione ospiterà il Lecco. Un momento importante per il XV di Douglas e Birchall che, reduce dalla vittoria con bonus ottenuta a Lumezzane, calcherà il terreno amico con la determinazione di replicare il risultato offrendo al pubblico, atteso numeroso e caldo come è ormai consuetudine, uno spettacolo piacevole e tanto buon gioco. La gara di domenica è stata preparata con impegno, partendo da un’attenta analisi degli errori commessi a Lumezzane, buona parte dei quali concentrati sui punti d’incontro e nell’organizzazione in attacco. Fatta eccezione per Edo Romeo e Davide Vaglio, vittime di infortuni riportati in fase antecedente l’inizio della stagione ed ancora in fase di guarigione, sono disponibili tutti gli altri giocatori. Lecco, reduce da una sconfitta patita in casa dal Monferrato, ha chiuso la passata stagione al limite della zona retrocessione, un particolare che non deve trarre in inganno in quanto i lombardi, per niente arrendevoli, hanno sempre dato filo da torcere a tutti gli avversari, amano imporre il proprio gioco e per riuscirci, fanno leva sulla propria fisicità. Presupposti che inducono ad immaginare per la prossima domenica, una gara difficile, caratterizzata da grande vivacità.

LE PAROLE - L’assistant coach Aldo Birchall: «Siamo felici per i cinque punti ottenuti domenica, ma siamo anche consapevoli che sappiamo fare molto meglio. E’ con questa consapevolezza che vorrei vedere i ragazzi scendere in campo domenica, insieme al pensiero che si tratterà della nostra prima partita in casa. Giusta mentalità e atteggiamento adeguati all’impegno è quanto mi aspetto di vedere. Per vincere e rimanere nel piano di gioco è necessario avere disciplina e rigore, questa è la differenza che intercorre tra le squadre di alto livello e le altre, stiamo lavorando anche su questo».

Serie B girone 1 – 2a giornata – 8-10-17: Monferrato - Amatori Capoterra; Cus Milano - Lumezzane; Edilnol Biella Rugby – Lecco; Piacenza – Bergamo; Amatori Novara – Sondrio; Amatori Alghero – Amatori & Union Milano.