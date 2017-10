Nuove aree giochi, al Villaggio La Marmora sarà festa

BIELLA - Sarà una domenica di festa al Villaggio La Marmora con le associazioni del quartiere che riprendono l'attività autunnale. Ma sarà anche l'occasione per divertirsi nelle due nuove aree giochi i cui lavori di risistemazione sono terminati quest'estate, in via Lombardia e in via Umbria. Qui domenica 8 ottobre dopo la messa, ovvero intorno alle 11,30, gli abitanti del rione (e soprattutto i bambini che già da settimane affollano i giardini rinnovati), ci sarà anche l'assessore Valeria Varnero, che si occupa dei parchi pubblici, per una piccola cerimonia di inaugurazione.

LAVORI - Gli interventi nei due giardini del Villaggio La Marmora fanno parte dell'investimento sul verde pubblico e sugli spazi riservati ai più piccoli in tutta la città. Insieme a questi due parchi (60 mila euro il costo dell'intervento), sono state risistemate l'area verde di via Carso e via Maggia, dove a fronte di una spesa di 180 mila euro sono stati risistemati i giochi e, nella parte di via Maggia, installate le attrezzature da fitness all'aperto, e lo spazio nel recinto dello stadio La Marmora-Pozzo in viale Macallé, un investimento da 70 mila euro che ha consentito di installare anche giochi adatti ai bambini con difficoltà di movimento. Un ulteriore stanziamento di 150mila euro servirà «a dare seguito» come spiega Valeria Varnero «alle richieste ricevute durante le riunioni della giunta nei quartieri, con interventi di più piccola entità nei vari rioni».