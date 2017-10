Pray: dolore per la morte di Eraldo Togna

PRAY - Sconcerto e dolore a Pray per la tragica scomparsa di Eraldo Togna, 89 anni. L'uomo ieri pomeriggio, giovedì 5 ottobre, era uscito con la moglie per fare una passeggiata nei boschi. Volevano raccogliere qualche castagna. Nel folto della vegetazione, la coppia si era persa di vista. Lei era tornata a casa, convinta che il marito fosse già lì ad attenderla. Poi l'amara sorpresa: l'abitazione era vuota. Contattato il nipote, erano partite le ricerche che non avevano portato a nulla. Così, verso le 17, il familiare aveva avvertito i carabinieri ed era scattato il protocollo per gli scomparsi. Sul posto si erano portati, oltre ai militari dell'Arma, anche i vigili del fuoco e i volontari dell'Aib. Verso le 20, Eraldo Togna è stato ritrovato in un fosso. Per lui, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Era deceduto, forse, a seguito di un malore. Il magistrato di turno, immediatamente avvertito, ha disposto che la salma venisse consegnata ai familiari, senza richiedere l'autopsia.