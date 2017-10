Ordinanza anti bivacchi, il Comune rinnova

BIELLA - La firma è arrivata lo scorso 29 settembre. L’ordinanza legata alla sicurezza dell’area dei giardini Zumaglini e degli spazi di fronte Cda/Esselunga è stata rinnovata dal sindaco Marco Cavicchioli fino al marzo del 2018. Di fatto si tratta di un rinnovo del provvedimento.

IL TESTO - Nel documento si legge: «Fino al 31 marzo 2018, nell’area pubblica dei giardini Zumaglini e nell’area pubblica e privata a uso pubblico, esterna e interna, del centro commerciale «Esselunga», compresa tra le vie La Marmora, Delleani, Aldo Moro, Torino e Piazza Casalegno, il divieto di porre in essere i seguenti comportamenti: bivaccare, intendendosi per «bivacco» sdraiarsi, dormire, disporre giacigli, stazionare o consumare cibi e bevande in maniera scomposta o contraria al decoro; abbandonare qualunque contenitore di bevande e/o alimenti; utilizzare in maniera impropria gli arredi urbani presenti (panchine, gradini, staccionate) quando tale comportamento sia finalizzato al bivacco e possa favorire situazioni di degrado; introdurre ciclomotori o altri mezzi a motore nell’area pedonale aperta, sotto i portici e nelle gallerie del centro commerciale "Esselunga", nonché all’interno dei Giardini Zumaglini; sostare in gruppo con atteggiamento di sfida o comunque in modo tale da impedire la piena fruibilità dei luoghi agli altri cittadini ed ai turisti».