Carabinieri: arrestato predone di rame

BIELLA - Ricercato da un anno per un furto commesso nel Biellese, un cittadino albanese di 42 anni, residente in un campo nomadi di Torino e di fatto senza fissa dimora, è stato bloccato dai carabinieri a Viterbo. Il soggetto, su cui gravava un ordine di carcerazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella, era in auto con due connazionali, quando è stato identificato da una pattuglia e portato nella Casa circondariale laziale. I fatti che, secondo le indagini, l'avrebbero visto coinvolto, risalgono al 20 agosto del 2016 quando venne rubato del rame da un impianto fotovoltaico di Mottalciata. In tutto sparirono 1500 metri di cavi, per un danno di 30 mila euro. Grazie all'attento lavoro di intalligence dell'Arma del Comando provinciale di via Rosselli, il ladro venne identificato. Purtroppo le ricerche avviate in Piemonte, allora, dettero esito negativo. Ora la svolta, che ha portato dietro alle sbarre l'ennesimo "predone" di quello che viene definito oro rosso.