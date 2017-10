«Ottobre importante per la Biellese... Tifosi continuate a sostenerci»

BIELLA - Lino Riccelli fa il punto della situazione di questo avvio di campionato. Il vice-presidente riflesse sulla sconfitta contro l'Alicese e fa il punto di un mese di ottobre che si annuncia ricco di sfida importanti. Intanto oggi i ragazzi di mister Roano scenderanno in campo contro lo Stresa, alle 14,30, allo stadio Lamarmora/Pozzo

La Biellese, una sconfitta contro un avversario difficile da affrontare?

«Contro l'Alicese ho visto una partita molto combattuta, in un campo dalle dimensioni decisamente inferiori al nostro, dove grinta e cattiveria hanno prevalso su tecnica e tattica. La squadra ha giocato un buon primo tempo regalando solo un calcio piazzato in 45 minuti. Purtroppo nel corso di un cammino ci sono sempre degli ostacoli, ma l'importante oggi è di pensare alla prossima partita ricordandosi di non commettere più gli stessi errori».

Ad Alice c'erano tanti tifosi al seguito della squadra come del resto anche nelle prime due partite casalinghe di campionato. Un fattore molto importante?

«Mi ha fatto molto piacere vedere che la gente inizia ad interessarsi al mondo bianconero. Ogni domenica, ma anche durante la settimana si respira tanto entusiasmo e questo è fondamentale per la squadra e per la società. E' senza dubbio una bella soddisfazione vedere cosi tanta gente venire allo stadio a sostenere la squadra».

I primi risultati dicono che in trasferta la squadra fatica a trovare continuità nei risultati mentre, allo stadio Pozzo il discorso è completamente diverso. Perchè secondo lei?

«Quest'anno diciamo che il nostro stadio ci sta dando una mano importante, sicuramente meglio dello scorso. I giocatori hanno capito l'importanza di giocare a Biella, e la squadra quando entra in campo regala sempre tante emozioni alla gente in tribuna. Il gioco che propone Roano viene esaltato dalle dimensioni del nostro campo, e la tecnica dei nostri giocatori trova una maggior efficacia».

Quattro partite in quindici giorni. Stresa Sportiva, PDHA e Arona in campionato e mercoledì 18 ottobre, la Coppa Italia contro la Pro Dronero. Dopo queste partite si potrà avere un'idea più chiara del ruolo de La Biellese in questa stagione?

«Possiamo contare su una rosa di 20 giocatori di livello, e questo è sicuramente un punto in più a nostro favore. Sarà un mese di ottobre non decisivo ma, importante. Dopo la partita di domenica in casa, affronteremo due trasferte molto complicate ma, sono ottimista».

Nel fine settimana il settore giovanile ha brindato all'ennesimo risultato positivo, tutte le squadre sono passate a punteggio pieno alla fase regionale. Una vittoria targata La Biellese?

«Il merito è di tutte quelle persone che lavorano giorno dopo giorno per alzare il livello del calcio a Biella. La squadra capitanata da Aldo Rosso sta facendo un lavoro splendido e questa è la giusta ricompensa per quanto fatto. Sono sicuro che il settore giovanile come quello della scuola calcio quest'anno raggiungeranno tanti altri traguardi importanti».