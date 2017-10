Pavignano: pompieri salvano un anziano in difficoltà

BIELLA - Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta ieri sera, sabato 7 ottobre, in via Bertamelina, a Biella Pavignano, per soccorrere un anziano in difficoltà. L'uomo era scivolato a terra, nella sua abitazione, e non riusciva più a rialzarsi, nemmeno, in qualche modo a raggiungere la porta di casa. È accaduto poco prima delle 22,30. A sentire le sue grida di aiuto sono stati i vicini, che hanno subito contattato il comando provinciale di via Santa Barbara. Pochi minuti e una squadra di pompieri era sul posto. L'anziano, soccorso, è poi stato affidato alle cure del personale sanitario.