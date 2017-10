Stazionarie le condizioni dell'operaio rimasto folgorato a Gli Orsi

BIELLA - Permangono stazionarie le condizioni dell'operaio di 23 anni rimasto folgorato, l'altro giorno, nell'area di scarico di merci nel Centro commerciale "Gli Orsi", di Biella. Il giovane, che ha riportato ustioni alle mani, si trova ricoverato nel reparto ustionati del Cto di Torino, dove è stato immediatamente trasportato. Da alcune testimonianze, sembra che il 23enne si sia ferito nel tentativo di soccorrere un collega, colpito per primo dalla scarica elettrica, ma in modo più lieve. Ora lo Spresal ha aperto un'indagine per scoprire come l'episodio, che poteva avere risvolti ben più tragici, sia potuto accadere e di chi sia la responsabilità.