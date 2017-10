Carabinieri: tre persone denunciate per furto

BIELLA - I negozi del Centro commerciale "Gli Orsi", di Biella, sono stati presi di mira dai ladri, negli ultimi due giorni. In uno, una 36enne di origini romene, B.M.C., domiciliata in Spagna ma di fatto senza fissa dimora, ha tentato di sottrarre un capo di abbigliamento del valore di 200 euro. Dopo averlo occultato nella borsa, pensando di non essere stata notata, ha cercato di guadagnare l'uscita, dove invece è stata bloccata dal personale di sorveglianza. Ora è stata denunciata dai carabinieri per furto. Stessa sorte è toccata a una coppia di vercellesi, lui, M.Z., di 51 anni, e lei, S.M.Y., di 31. Anche loro avevano cercato di rubare capi di abbigliamento per 150 euro. In entrambi i casi la refurtiva è stata recuperata e restituita ai negozianti.