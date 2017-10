Biellese cade ancora: Stresa passa al Lamarmora (3-1)

BIELLA - Niente da fare per i bianconeri, sconfitti in casa dallo Stresa per 3 a 1. Risultato che fotografa la supeririotà vista in campo dagli ospiti al Lamarmora/Pozzo.

CRONACA - La Biellese si presenta all'appuntamento numero sei della stagione con qualche giocatore costretto ai box e con tanta voglia di cancellare il brutto risultato rimediato nell'ultima uscita contro l'Alicese. Debutto in campionato dal primo minuto per Daniele Scavetta che con Latta e Pierobon va a completare il trio d'attacco. Gli ospiti dovranno fare a mano del giocatore più decisivo fino a questo momento, Franco Faraci fuori per squalifica. Al minuto 5 del primo tempo il vantaggio della Stresa Sportiva con Brugniera, che di testa concretizza perfettamente all'assist di Scienza. La Biellese 0 Stresa Sportiva 1. Canton al minuto 11 da fuori area prova la conclusione che si spegne di poco sopra la traversa. Minuto 14 Ferrarese su calcio piazzato trova la potenza ma non la precisione. Al minuto 41 Scienza da fuori area costringe Goio alla respinta con i pugni.



GARA - Artiglia al posto di uno spento Samarotto è la prima mossa di Roano al ritorno in campo della squadre. E' del giovane Artiglia il primo tiro verso la porta di Barantani della seconda frazione. Minuto 10 Cristino scambia bene con Latta, un triangolo che porta il centrale difensivo alla conclusione, palla deviata in angolo. Minuto 16 Lionello mette una palla deliziosa sul filo del fuorigioco, Bernabino anticipa la difesa bianconera e supera Goio con un tiro non irresistibile. La Biellese 0 Stresa Sportiva 2. Dopo 32 minuti di gioco La Biellese va alla conclusione con Scavetta dai 25 metri, ma il tiro è privo di potenza. Minuto 35 ancora la squadra ospite, ancora con Bernabino, che di testa sorprende sul secondo palo sia Ferrarese che Sella, e deposita alle spalle di Goio. La Biellese 0 Stresa Sportiva 3. Al minuto 49 arriva il gol della bandiera per la squadra di casa con Artiglia che da fuori area sorprende l'estremo difensore bianco azzurro. Arriva il triplice fiscio allo stadio Pozzo a sancire la terza sconfitta in campionato per la squadra agli ordini di Roano.

La Biellese: Goio, Cristino, Canton, Samarotto(Artiglia 45'st), Ferrarese, Sella, Scavetta, Vanoli(Corio 14'st), Pierobon, Botto Poala, Latta. A disp. Biolcati, Nicoletta, Corio, Munari, Noro, Binda. All. Roano.



Stresa Sportiva: Barantani, Finetti, Telesca, Frascoia(Riccio 39'st), Santini, Agnesina, Bruniera, Giglio, Bernabino(Tasin 43'st) , Scienza(Laratta 32'st), Lionello. A disp. Bertolio, Bocci, Tuveri. All. Galeazzi.



Marcatori: Brugniera 5'ptâ?? (ST); Bernabino 16'st, 35'st (ST); Artiglia 48'st (BI).



Ammonizioni: Frascoia; Santini; Ferrarese; Artiglia; Canton.



Calci d'angolo: 3-4



Terna Arbitrale: D'Ambrosio Giordano; Cusumano; Rivoira.