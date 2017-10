Trivero: anziano scompare da casa

TRIVERO - Attimi di apprensione oggi, domenica 8 ottobre, per un anziano allontanatosi dalla sua abitazione di frazione Sella, a Trivero. A dare l'allarme sono stati i familiari, che si sono messi subito in contatto con i carabinieri, visto che il congiunto ha problemi di salute. Sul posto si sono portate anche tre squadre dei Vigili del fuoco, del distaccamento volontari di Ponzone, e una da Biella, in supporto. Nemmeno il tempo di avviare il protocollo di ricerca, che il pensionato veniva trovato, dai militari dell'Arma, a Crevacuore, in buone condizioni di salute. E sempre in giornata, i pompieri sono intervenuti in via Mazzini, questa volta a Biella, per un ascensore rimasto bloccato, con dentro una persona.