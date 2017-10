Fortino Forum, Eurorend passeggia contro Trapani

BIELLA - Il Forum si conferma inespugnabile, nella seconda giornata del campionato, come nella stagione passata. E così l'Eurotrend passeggia contro Trapani, apparsa ben al di sotto delle sue credenziali. Stratosferici i due americani rossoblù, capaci di fare 40 punti in due e di mandare in confusione i siciliani mai in grando di limitare le sfuriate di Ferguson e di Bowers (8/10 dal campo, 13 punti nel solo secondo quarto). Vittoria quindi ampiamente meritata, costruita su un'ottima difesa di squadra che ha tagliato le gambe di Renzi e compagni fin dalla prima frazione, durante la quale Trapani ha tenuto il naso avanti. Poi è stato un dominio rossoblù, anche se a rimbalzo i limiti della rosa di Carrea sono stati notevoli, proprio a voler essere pignoli in una serata comunque di festa.

CARREA - «Siamo soddisfatti. Lo siamo per quello che abbiamo fatto e per come l'abbiamo fatto - ha detto il tecnico rossoblù -. Tutto è andato come avevamo previsto. Emotivamente: desideravamo dimostrare qualcosa... Venire dopo quelli dell'anno scorso è impegnativo... Le aspettative sono molto alte. Tutti si sono guadagnati un po' d'affetto, oggi, crdo. Era un desiderio del gruppo». E poi: «Noi siamo qui per competere. A Cagliari abbiamo perso due punti. Dobbiamo dimenticare questa partita ed essere pronti per Rieti, dove sarà tutto diverso».

DUCARELLO - «Complimenti a Biella - ha detto il coach dei siciliani -. Noi abbiamo fatto due partite. Primo tempo, positivo. E poi anche nel secondo quarto, come da piano partita: palla in post basso, per trovare buoni tiri. Siamo stati anche bravi a rimbalzo. Nella seconda parte del match invece siamo andati in corto circuito. Nel terzo quarto tutto ci era difficile. Abbiamo perso completamente la bussola: prima in attacco e poi in difesa. Abbiamo fatto prendere fiducia a Bowers. Terzo quarto troppo molli. Tutto troppo semplice, per loro. Brava Biella: ha giocato un basket di energia. La loro vittoria è stata meritata».