Edilnol straordinaria: 25-0 contro Lecco

BIELLA - Straordinario esordio sul campo di casa per il XV di Douglas e Birchall che vince il match con Lecco lasciando gli avversari a quota zero. Il calcio d’inizio è gialloverde. Al 7’ la prima conquista dei ventidue avversari. Edilnol Biella Rugby pressa Lecco in difesa fino al 10’, quando con un intercetto gli avversari conquistano palla e scena, ma dura poco, nemmeno il tempo di arrivare alla metà campo quando l’azione si conclude con un fallo e una mischia in favore di Biella. Mischia vinta e lombardi ancora scorretti. Seconda punizione per Biella che Dever decide di calciare da trentacinque metri e non sbaglia. Si ripete cinque minuti più tardi, ma da posizione decisamente favorevole. Biella sale a quota sei. Lecco non produce gioco e non guadagna metri, subisce le incursioni di Pellanda e compagni che solo al 32’ trovano la prima meta. In attacco, si passa per diverse fasi, l’azione è iniziata da Piatti che allarga per Musso, Braga, Ongarello e Vezzoli, poi il riciclo veloce in seguito all’ultimo raggruppamento e Bertone oltrepassa la linea. Dever trasforma. Al 38’ una grande giocata di Corrado Musso si conclude con la seconda meta biellese segnata da Piatti in angolo. Dever trasforma ancora per il 20-0.

RIPRESA - Si riparte con Biella in attacco e la terza meta sfiorata dopo soli 2’ di gioco, poi la partita si apre per Lecco che al 48’ costringe per la prima volta Biella in difesa. Al 50’ il gioco è già dalla parte opposta del campo. Corrado Musso serve Laperuta che apre a Braga. Patti ricicla e passa a Grosso che conclude l’azione in meta. Questa volta Dever non trasforma. Biella decide di chiudere la partita. Concede uno spazio maggiore alle iniziative degli avversari, ma senza mai perdere il controllo della situazione. Lecco mette pressione al 59’ e 68’, ma la difesa biellese è inattaccabile fino all’ultimo minuto, quando Edilnol Brc coglie la seconda vittoria consecutiva, pur senza il punto di bonus. Hanno esordito oggi in maglia gialloverde, sul campo di via Salvo D’Acquisto: Dever, Laperuta, Socco, Vezzoli e Zacchero.

Edilnol Biella Rugby vs Lecco 25-0 (20-0)

Marcatori: p.t. 12’ c.p. Dever (3-0); 17’ c.p. Dever (6-0); 32’ m. Bertone tr. Dever (13-0); 39’ m. Piatti tr. Dever (20-0). s.t. 53’ m. Grosso n.t. (25-0).

Biella Rugby: Musso C.; Galfione (1’ Braga), Ongarello, Laperuta, Piatti; Grosso (27’ st Cerruti), Dever; Vezzoli, Musso F. (35’ st Barbera), Pellanda (cap.); Chtaibi (27’ st Panaro), Bertone; Zamolo (1’ st Socco), Gatto, Panigoni (16’ st Zacchero). A disp.: Blotto. All. Andrew Douglas.

Lecco: Cavallo (10’ st Sala) (30’ st Longhi); Scandolara, Rusconi, Damiani, Alippi; Vacirca, Rossi (30’ st Previtali); Fumagalli, Lisi (23’ st Molteni), Colombo (cap.); Valentini (10’ st Enslin), Frigerio; Butskhrikidze (15’ st Mastrogiorgio), Turati, Ziliotto (17’ st Shalby). All. Sebastian Damiani.

Arbitro: sig. Gabriele Pezzano.

Calci: Dever (Edilnol Biella Rugby) 4/5.

Cartellini: 50’ giallo a Butskhirikidze (Lecco), 30’ giallo a Zacchero (Edilnol Biella Rugby).

Punti in classifica: Edilnol Biella Rugby 4, Lecco 0.

Serie B girone 1 – Risultati 2a giornata: Monferrato – Amatori Capoterra 46-8; Cus Milano – Lumezzane 17-15; Edilnol Biella Rugby - Lecco 25-0; Piacenza – Bergamo 52-8; Novara – Sondrio 36-31; Amatori Alghero – Amatori & Union Milano 38-0.

Classifica. Monferrato punti 10, Amatori Alghero, Edilnol Biella Rugby, Novara e Cus Milano 9; Piacenza 8; Amatori & Union Milano 3; Sondrio 2; Amatori Capoterra 1; Lecco e Bergamo 0; Lumezzane -3.