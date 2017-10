Donna precipita da un balcone e muore

CANDELO - Dramma questa notte, lunedì 9 ottobre, a Candelo, dove una donna ha perso la vita precipitando dal balcone di casa, in via Moglia. È una 49enne, con qualche problema di salute, che divideva l'abitazione con gli anziani genitori. A trovare il corpo, intorno all'una, è stata una persona di passaggio, che ha dato l'allarme. Sul posto, in pochi minuti, è giunta l'èquipe medica del 118.

GRAVI LESIONI AL CAPO - I sanitari hanno fatto di tutto per rianimare la donna, però non c'è stato nulla da fare, a causa delle gravi lesioni che la vittima aveva riportato al capo, seppure la caduta fosse avvenuta da un balcone del primo piano. In via Moglia, negli stessi istanti, è giunta anche una pattuglia dell'Arma. Ai carabinieri è toccato il compito di assistere i genitori della 49enne, a cui è stato subito concesso il nulla osta per la sepoltura dal magistrato di turno.