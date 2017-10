Masserano: violento litigio tra automobilisti

MASSERANO - I Carabinieri sono dovuti intervenire ieri, domenica 8 ottobre, a Masserano, per un violento litigio scoppiato da due automobilisti. Tutto ha avuto inizio quando un 48enne di Vigliano ha parcheggiato, per pochi minuti, l'auto in piazza Mercato. Tornato a riprenderla, aveva trovato un furgone che gli ostruiva il passaggio. Al volante un 66enne della zona, che si è rifiutato di spostare il mezzo, asserendo che l'altro si trovava in divieto di sosta. Prima che il diverbio degenerasse, è intervenuta una pattuglia dell'Arma e gli animi si sono calmati.