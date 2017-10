«Migliori in campo? Bertone e Ongarello»

BIELLA - Grande soddisfazione, ieri, per il Biella Rugby, che in casa ha sconfitto il Lecco per 25 a 0 in una partita a senso unico. I gialloverdi dopo due giornate guadagnano la testa del campionato di serie B. Soddisfatto l’head coach Andrew Douglas: «Sono contento della buona preparazione dimostrata da tutta la squadra, che ha giocato con un ottimo livello difensivo e con molta continuità. Mi sarebbe piaciuto un possesso di palla per periodi più lunghi e una pressione ancora maggiore sugli avversari, ma non mi posso lamentare. L’impegno è molto buono e il livello tecnico continua a crescere, possiamo continuare a lavorare. Lecco si è dimostrata una squadra di livello superiore a Lumezzane, ma noi abbiamo giocato meglio della scorsa domenica. E’ stato un grande piacere vedere i quattro giovani all’esordio sul campo di casa, soprattutto per l’impegno che ci stanno mettendo. Migliori in campo per me, Bertone e Ongarello».