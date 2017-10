Candelo in lutto per Elisa Pagella

CANDELO - Paese in lutto per la morte di Elisa Pagella, 49 anni. La donna è morta nella notte tra domenica e lunedì, cadendo dal balcone della casa dove viveva insieme ai genitori, in via Moglia, parallela di via Matteotti. A dare l'allarme, un passante. Ma l'arrivo del personale di un'ambulanza del servizio del 118 è stato vano. La notizia ha subito fatto il giro del paese e non solo. La famiglia infatti è conosciuta, e stimata, in tutto il Biellese, per la storica attività di compravendita di immobili. Constatato il decesso da parte del medico legale, il magistrato di turno ha autorizzato i funerali. «Davanti a queste notizie, c’è solo silenzio - ha detto il sindaco Mariella Biollino. - Tutto il Comune si stringe con affetto ai genitori, in un momento di così grande dolore».