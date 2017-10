Lavori tra le vie Rigola, Rosselli e Tripoli: i tempi si allungano

BIELLA - Dovrà restare parzialmente chiuso alle auto più a lungo del previsto l'incrocio tra via Rigola, via Rosselli e via Tripoli, dove da lunedì 2 ottobre è in corso un intervento alla rete del gas per riparare una conduttura in cui era stata trovata una perdita. Un'ordinanza firmata dalla polizia municipale proroga il blocco alle auto fino alla mezzanotte di sabato 21 ottobre. Il transito è vietato solo in alcuni segmenti delle strade e dell'incrocio: niente auto quindi in via Rigola nella carreggiata in direzione di via Rosselli tra l'incrocio con via Salvo d'Acquisto (dove è obbligatoria la svolta a destra) e il semaforo, in via Rosselli in direzione del centro storico fino al semaforo e in via Tripoli in direzione di via Galmberti dal semaforo fino all'incrocio con via Paietta. Le tre strade restano transitabili nel senso di marcia opposto.