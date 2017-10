Coppa Piemonte, la Virtus chiude in bellezza

BIELLA - Si chiude con una netta vittoria 3-0 la corsa della Prochimica Novarese Virtus Biella in Coppa Piemonte di serie B: sabato sera tra le mura amiche di un PalaSarselli gremito come nelle occasioni importanti, ha superato agevolmente l'Igor Volley Trecate, con una prova sontuosa di buon auspicio per l'inizio del campionato, che vedrà sabato prossimo le nerofucsia impegnate contro il Rivarolo fuori casa.

LA GARA - A differenza dell'andata, quando la Prochimica aveva avuto ragione delle novaresi solo al tie- break e con grande fatica, le biellesi dominano la gara dal primo all'ultimo punto, permettendo a coach Mucciolo di far ruotare tutte le ragazze a sua disposizione. L'allenatore nerofucsia parte con Morandi e Mariottini opposto e palleggio, Zecchini e Bogliani centrali, El Hajjam e Fonsati e Baratella libero: il trend è subito positivo, le nerofucsia prendono il largo, costringendo l'allenatore novarese a fermare il gioco sul 14-8 per le nerofucsia. Il finale è eccellente: entrano in campo Bevilacqua, Piccioni e Cavalieri e la squadra vola fino al 25-16 finale. Il copione si ripete uguale anche nel secondo set, con la sola differenza dell'ingresso di Peruzzo per Bogliani, oltre a quelli di Cavalieri e Piccioni: 25-17 dopo un timido tentativo di rimonta finale delle novaresi, che dal 21-11 si avvicinano fino al 24-17. Ancora più netta la vittoria nel terzo set, che vede Bevilacqua partire al posto di Fonsati. Entrano in campo ancora Piccioni, Peruzzo e Cavalieri a metà frazione, con le biellesi in controllo. La gara finisce con il punto di Cavalieri del 25-15.

LE PAROLE - «Oggi siamo state brave a limitare gli errori sia in attacco sia in battuta - è il commento finale di Marta Piccioni, tra le protagoniste di ieri con i sei punti fatti subentrando dalla panchina -. Sono contenta sia per il risultato che per la mia prestazione, ed è stato emozionante giocare davanti a così tanto pubblico. Stiamo lavorando bene in allenamento e questo si sta vedendo in campo: in queste settimane c'è stato un miglioramento generale come squadra, peccato solo per la partita contro Caselle. Ora tra una settimana si inizia a fare seriamente con le gare di campionato, dobbiamo dare il massimo e giocare come in questa partita». Al termine della partita si è tenuta la presentazione di tutta l’attività della Virtus Biella per la stagione appena iniziata: invieremo comunicato e foto in settimana.

Prochimica Novarese Virtus Biella-Igor Volley Trecate 3-0 (25-16, 25-17, 25-15) Prochimica Novarese Virtus Biella: Mariottini 2, Morandi 10, Zecchini 10, Bogliani 7, Fonsati 4, El Hajjam 14, Piccioni 6, Cavalieri 1, Peruzzo 1, Bevilacqua 0. Libero: Baratella. Allenatori Mucciolo e D'Ettorre. Dir. Vecco Garda.

Classifica finale Coppa Piemonte - Classifica finale girone 2: Lilliput Settimo 14, Caselle 11, Prochimica Novarese Virtus Biella 9, Igor Volley Trecate 2. Lilliput Settimo accede alla finalissima contro la vincente dell'altro girone.