La ritmica targata Pietro Micca inaugura la stagione

BIELLA - Finita la pausa estiva riprendono le gare di Federazione nella categoria Gold. Domenica 8 ottobre la squadra composta da Francesca Bocchino, Emilia Rizzo, Costanza Perinotti e Martina Massolin ha partecipato alla seconda prova Regionale di serie C2 organizzata a Biella presso il Palasarsella di Chiavazza. Scontrandosi con ginnaste molto più esperte, le atlete della Pietro Micca hanno portato in pedana 4 esercizi di grande valore conditi con qualche pasticcio di troppo dovuti all’emozione dell’esordio in un campionato così importante. Una prova di carattere ma non perfetta, cosa necessaria contro avversarie di quel calibro. Il quartetto ha conquistato l’undicesimo posto di giornata e il tredicesimo di campionato valido per l’ammissione alla fase interregionale di Serie C2 che si disputerà a Nerviano i primi di novembre. Buona l’esperienza che è servita alle ragazze per saggiare il terreno visto che era la prima volta nella categoria.

LE PAROLE - Accompagnate dalle nostre Insegnanti Marta Nicolo, Irina Liovina, Gaia Cincotta e Elisabetta Rosso che si dicono soddisfatte e commentano così l’esordio della squadra: «I risultati hanno evidenziato qualche imprecisione e qualche difficoltà ancora da mettere a punto, ma anche le grandi potenzialità delle nostre ginnaste. Le ragazze devono proseguire su questa strada, anche perché ora ci aspetta la fase interregionale. Tra due week-end sarà la volta delle loro compagne con la gara di squadra, chissà che non ci riservino altre belle soddisfazioni».