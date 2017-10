Gaglianico, incontro sulla prevenzione al tumore

GAGLIANICO - È fissato per giovedì 12 ottobre alle 20,30 all'auditorium di Gaglianico il primo incontro del ciclo «Per stare bene basta poco: i trucchi per mangiare sano, muoversi bene e restare in salute», organizzato da Fondo Edo Tempia e Comune. L'obiettivo dell'iniziativa è insegnare piccoli gesti quotidiani per stare meglio e per prevenire le malattie. Nella prima serata parleranno Adriana Paduos, direttrice sanitaria della Fondazione, Angelica Mercandino, responsabile di comunicazione e fundraising, e il posturologo e specialista in fitness metabolico e kinesiologia biosistematica Sergio Casalone. L'ingresso è libero. I temi del primo incontro sono «La sana alimentazione previene i tumori», trattato da Adriana Paduos, e «La ginnastica cardiovascolare o aerobica. Perché fa bene camminare? Cosa avviene nell’organismo quando lo facciamo? Che cosa è importante sapere e come farlo da domani al meglio?», che sarà curato da Sergio Casalone. Gli appuntamenti successivi saranno giovedì 26 ottobre e giovedì 16 novembre.