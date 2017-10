Protezione civile, appuntamento agli Orsi

BIELLA - Il volontariato di protezione civile, le istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 14 ottobre volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi «Io non rischio» nelle piazze dei capoluoghi di provincia italiani, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto. Il cuore dell’iniziativa – giunta quest’anno alla settima edizione – è il momento dell’incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza. Ma l’edizione 2017 sarà un’occasione speciale, perché le piazze si arricchiranno di iniziative ed eventi: i volontari, infatti, accompagneranno la cittadinanza in un percorso legato alla conoscenza dei rischi specifici del territorio e alla memoria dei luoghi. Sabato 14 ottobre, in contemporanea con le altre città in tutta Italia, anche Biella partecipa alla campagna «Io non rischio». Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio ‘alluvione’, l’appuntamento è presso il Centro Commerciale Gli Orsi.



COMUNE - L’assessore del comune di Biella Stefano La Malfa sottolinea: «I cittadini devono essere coinvolti ed affiancare la Protezione Civile, per ridurre i rischi, per avvisare le autorità di eventuali criticità e poi ricordiamoci che i primi soccorritori di se stessi e degli altri sono proprio i cittadini (nell’attesa dell’arrivo dei professionisti della sicurezza), plaudo dunque a questa iniziativa perché il coinvolgimento della cittadinanza è fondamentale. La storia ci ha insegnato che durante l’alluvione del ’68 molte persone avrebbero potuto salvarsi e salvare gli altri seguendo semplici istruzioni, proprio quelle che con queste iniziative vogliamo divulgare».



ORSI - Stefano Pessina, direttore Centro Commerciale Gli Orsi ha dichiarato: «Siamo lieti di sostenere un progetto così importante per i cittadini del territorio biellese e ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato per promuovere la campagna «Io non rischio». Con questa iniziativa il centro commerciale Gli Orsi intende confermare ancora una volta la sua vicinanza al territorio e l’attenzione a tematiche di fondamentale importanza per la sicurezza dei cittadini come la prevenzione del rischio alluvione»



APPUNTAMENTO - L’edizione 2017 coinvolge volontari e volontarie appartenenti a oltre 700 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia. «Io non rischio» – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica. L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica.