Rifiuti, per due giovedì di fila la distribuzione di 120 composter

BIELLA - Saranno distribuiti per due giovedì di fila al Museo del Territorio (in via Quintino Sella) i 120 nuovi composter che il Comune mette a disposizione di altrettante famiglie. I contenitori, che aiutano a smaltire in casa frazione umida dei rifiuti e sfalci trasformandoli in terriccio fertile per orti e aiuole, passeranno così da 1680 a 1800 in città. A riceverli saranno le famiglie che si sono prenotate presentando richiesta nei mesi passati. L’utilizzo del composter darà loro diritto a uno sconto del 20 per cento sulla tariffa rifiuti. Il valore complessivo di questo sconto finora è di 54mila euro, destinato a salire con l’inserimento dei nuovi utenti. L’appuntamento per ritirare il contenitore è alle 18 di giovedì 12 e alla stessa ora di giovedì 19 ottobre. Sono invitati a presentarsi coloro che hanno visto accettata la loro domanda.

L'ASSESSORE - «Gli eventuali composter non consegnati - spiega l’assessore all’ambiente Diego Presa - saranno distribuiti alle famiglie in lista d’attesa. Lista a cui è possibile iscriversi sempre rivolgendosi all’ufficio ambiente del Comune». Lo sportello è in via Tripoli 48 al quarto piano, aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 8 alle 16. Nel frattempo il Comune attende novità anche dalla legge regionale in elaborazione a Torino, che dovrebbe disciplinare in modo più chiaro anche l’utilizzo del composter domestico. «Soprattutto verrebbe riconosciuto il peso di questa pratica sulla raccolta differenziata - afferma Diego Presa - Riciclare in proprio la frazione umida e verde in questo modo riduce l’impatto dei rifiuti solidi urbani e alza la quota di raccolta differenziata ma ora in Piemonte non viene calcolata. Se lo si facesse, come avviene in altre regioni e come la bozza di legge sembra prevedere, si tratterebbe di una quota di rifiuti riciclati in più tra lo 0,6% e l’1%».