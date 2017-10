Roano resta. «Chiedo scusa a tutti»

BIELLA - La società A.S.D. La Biellese dopo il confronto avvenuto tra i consiglieri del cda e Andrea Roano, comunica che il tecnico rimarrà alla guida della squadra. La società rinnova la fiducia all'allenatore, ritendendolo tassello fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Andrea Roano, dopo aver presentato le sue dimissioni, a commento di quanto deciso dalla società ha dichiarato: «La prima cosa che voglio fare è chiedere scusa a tutti, alla società, alla squadra e a tutte le persone che come me credono in questi colori. La reazione e le parole che ho detto nel dopo partita sono state forti, l'ammetto ma, come del resto è forte la mia passione per questa squadra e per questo lavoro. Se oggi ho deciso insieme alla società di tornare sui miei passi, è perchè ho capito di aver commesso un grande errore, l'errore di lasciare delle persone che si fidano di me e nelle quali ho piena fiducia. Ora bisogna tornare subito a lavorare a testa bassa, con la stessa grinta, con la stessa determinazione di sempre, perchè siamo solo alla sesta giornata di campionato e io voglio tornare a vincere e voglio farlo con la mia squadra».