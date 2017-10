Operai in cantiere senza casco: azienda multata

BIELLA - Al termine di una serie di controlli in campo edile, iniziati a settembre, i carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro hanno sanzionato per oltre mille euro il titolare di un cantiere aperto a Valle San Nicolao. In particolare hanno riscontrato che non vi erano le protezioni adeguate per evitare le cadute dall'alto, che non venivano indossati i caschi di protezione e che mancava la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. Oltre al datore di lavoro, nel cantiere prestavano la loro opera due artigiani del settore e un dipendente. Soltanto un mese fa l'onorevole Roberto Simonetti aveva interpellato il Ministero del Lavoro proprio sul tema della sicurezza in campo edile e della presenza, sempre più radicata sul territorio, di micro imprese artigiane. Una presenza di fatto già evidenziata, nel recente passato, anche dai controlli effettuati dallo Spresal.