Carabinieri: 49enne denunciato per detenzione di droga

COSSATO - Un 49enne di Cossato, D.P., è stato denunciato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti. L'uomo ieri, martedì 10 ottobre, è stato sorpreso dai militari dell'Arma con cinque grammi di marijuana. Questo è soltanto l'ultimo di una serie di episodi che stanno interessando il Biellese, dove si fa sempre più largo uso, tra i giovani e i meno giovani, di cannabinoidi. Si sono poi moltiplicati, nell'anno, i ritrovamenti di piccole piantagioni di annabis, anche solo un paio di piante, tenute semplicemente sul balcone di casa. Ma non basta. I consumatori dello stupefacente non si nascondono nemmeno più. Lo scorso fine settimana una persona ha trovato, sul tavolo del dehors di un locale pubblico della città, un piccolo pezzo di hashish, dimenticato da chissà quale avventore. Ci sono poi posti, come piazza del Monte, in cui dopo una certa ora della sera stazionano gli spacciatori. E non è difficile, percorrendo le strade limitrofe, sentire qualcuno dire a voce alta, senza farsi tanti scrupoli, agli amici: "Vado a comprarmi una "canna" e torno".