Sabato a San Giuseppe il funerale del piccolo Gabriele

VIGLIANO - E' programmato per sabato mattina (ore 10) il funerale di Gabriele De Maria, 12 anni. Il piccolo è mancato martedì mattina all'ospedale Regina Margherita di Torino, dopo due interventi chirurgici che non sono bastati a salvargli la vita. Il piccolo si era sentito male nel fine settimana, quindi il ricovero al "Degli Infermi" e poi il trasferimento nel capoluogo regionale. Non ancora del tutto chiara l'origine del malore che ha colpito il piccolo, promessa del calcio nella categoria Esordienti, nel Ronco-Valdengo, e quindi poi il drammatico decesso che ha tragicamente colpito la famiglia, conosciuta e stimata in tutto il Biellese: papà Fabrizio (infermiere), la mamma Monica (commerciante) e la sorella Chiara di appena due anni più grande di lui. Il bambino infatti non ha avuto nessuna caduta o incidente di qualsiasi tipo.

LA TRAGEDIA - Certo la situazione è parsa subito drammatica ai medici, a Torino, tanto che la prima operazione è avvenuta immediatamente dopo il trasferimento in elicottero, con il servizio del 118, da Biella, nonostante l'ora tarda, per cercare di arginare le conseguenze di un'infezione che si era andata a sviluppare dopo il primo ricovero. Tecnicamente il primo intervento era andato nel migliore dei modi. E anche dopo il secondo intervento il quadro clinico del bimbo pareva, pur nella complessità, scongiurare il peggio, che invece si è materializzato alle prime luci di martedì. La salma del piccolo, domani, sarà esposta per il commiato di conoscenti e di amici negli spazi dell'impresa funebre Bonino, a Valdengo. Il funerale invece si svolgerà nella chiesa di San Giuseppe.